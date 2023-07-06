Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 6 июля

биткоин Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 31 198,8 $; изменения за 24 часа: +2,48%.

Ethereum (ETH): 1 940,29 $; изменения за 24 часа: +1,57%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 241,90 $; изменения за 24 часа: +1,77%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,067811 $; изменения за 24 часа: +2,00%.

Binance USD (BUSD): 0,99994 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

По состоянию на 6 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне
Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления