Цены на популярные криптовалюты на 6 июля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 31 198,8 $; изменения за 24 часа: +2,48%.
Ethereum (ETH): 1 940,29 $; изменения за 24 часа: +1,57%.
Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 241,90 $; изменения за 24 часа: +1,77%.
USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,067811 $; изменения за 24 часа: +2,00%.
Binance USD (BUSD): 0,99994 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
По состоянию на 6 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 443.84 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.