В Восточном Казахстане продолжаются бороться с лесным пожаром

Пожар, произошедший 3 июля в горах на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района локализован в 15:10 6 июля на предварительной площади 20 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, на земле с загоранием травы и кустарников боролись совместно лесники, пожарные и местные исполнительные органы, которые в тяжелой труднодоступной местности буквально гонялись за огнем.

"Чтобы потушить пламя приходилось пробираться по узким, заросшим тропам, преодолевать горные ущелья, отвесные скалы. Иногда огонь "уходил" по траве под камни и потушить его было крайне сложно. Вручную, с помощью ранцевых огнетушителей метр за метром брали загорание в кольцо. Неоценимую помощь в борьбе с огнем в данной местности оказала авиация". Пресс-служба ДЧС ВКО

Также сообщается, что с момента возникновения пожара вертолетами к очагу высоко в горах был доставлен десант. Затем вертолеты МИ-8 АО "Казавиаспас", МИ-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО тушили пожар с воздуха, с помощью водосливных устройств, всего совершено 125 сбросов воды.

"Вертолетом МИ-2 Казавиалесоохраны проводился постоянный мониторинг места пожара. Сверху видно все дымоточки, о которых незамедлительно информация передавалась в штаб по борьбе с огнем", – отмечается в сообщении.

Всего в ликвидации пожара было задействовано более 250 человек, 26 единиц техники от лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 5 вертолетов АО "Казавиаспас", Министерства обороны, Авиаподразделения ВКО, Казавиалесоохраны.

Отметим, что неделю назад сообщалось, что многочисленные пожары в Восточном Казахстане ликвидированы.

