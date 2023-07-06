Бублик уверенно выиграл второй матч подряд на "Уимболдоне"-2023

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает успешное выступление на травяных площадках Лондона, где проходит Открытый чемпионат Великобритании. 6 июня он одержал вторую победу в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Как и на старте, во втором круге турнира Александра снова ожидал соперник из США, Джеффри Джон Вольф, 48 ракетка планеты. Американец оказал серьезное сопротивление в первых двух сетах, но в решающих моментах Бублик был бесподобен – 6:3, 7:6. А в заключительной партии лучший теннисист Казахстана поставил "баранку" своему оппоненту – 6:0. Тем самым, этот успех позволил казахстанцу выйти в третий круг одиночного разряда "Уимболдона". Причем, это достижение Бублик повторил третий год подряд.

Теперь казахстанский теннисист, который получил в Лондоне 23-ый номер посева, в третьем раунде встретится с победителем поединка Максимилиан Мартерер (Германия) – Михаель Ммо (США). Этот матч проходит в данную минуту, и по итогам двух партии впереди немецкий спортсмен – 7:5, 7:6.

Казахстанские болельщики также в ожидании выхода на корт 6 июня своей любимицы – Елены Рыбакиной. Она сыграет с француженкой Ализе Корне, приблизительное начало матча в 20:30 по времени Астаны.

