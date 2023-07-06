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Законодательство РК

Казахстан продвигает алматинский апорт в качестве географического указания

проба яблока Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК
В Женеве на встрече с гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом министр юстиции РК Азамат Ескараев для популяризации и продвижения казахстанского географического указания предложил участникам встречи отведать яблоки "апорт", сообщает Zakon.kz.

Представители ВОИС оценили вкус и аромат яблок, отметив их высокое качество и уникальность.

Женева

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК

Географическое указание является эффективным инструментом защиты и преимущества для продуктов, производимых в определенных географических регионах. Регистрация сорта яблок "Апорт" в качестве географического указания обеспечит ряд преимуществ.

В первую очередь это защита уникальности. Географическое указание позволит защитить уникальные характеристики и качество яблок "Апорт", которые связаны с определенными природными и климатическими условиями конкретного региона Казахстана. Это предотвратит неправомерное использование названия "Апорт" для яблок, выращенных в других местах.

Женева

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК

Включение сорта яблок "Апорт" в список географических указаний будет способствовать повышению узнаваемости этого сорта на рынке и создаст доверие у потребителей. Они будут уверены в подлинности и качестве яблок "Апорт" и смогут легко идентифицировать продукт по его географическому указанию.

Кроме того, защита и продвижение географического указания будут способствовать развитию сельских районов, созданию рабочих мест, а также продвижению продукции на международном рынке.

Женева

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РК

Министр юстиции Ескараев отметил, что включение сорта яблок "Апорт" в список географических указаний сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Эта инициатива стимулирует экономический рост, развитие туризма, защищает права производителей и поддерживает развитие уникальных сортов яблок в Казахстане.

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