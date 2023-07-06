Как в СКО отмечают 25-летие столицы

Масштабное празднование Дня Астаны проходит сразу на нескольких локациях. В торжественном мероприятии, которое прошло на главной площади Петропавловска, принял участие аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, сообщает Zakon.kz.

Глава региона поздравил жителей Петропавловска и гостей города с Днем столицы. Айдарбек Сейпеллович отметил, что за 25 лет город в степи превратился в развивающийся мегаполис со своим уникальным архитектурным обликом и ритмом жизни.

"Астана – сердце нашей Родины, центр Евразии. Для каждого казахстанца она стали символом стремительного прогресса, независимости и единения. Астана – яркий и динамичный город с особой атмосферой, город будущего, город, открывающий большие перспективы для казахстанской молодежи, – подчеркнул в своем выступлении аким Северо-Казахстанской области. – Наша столица во всем мире по праву считается центром сближения и обогащения культур, притяжения высоких инноваций, дипломатии и международного сотрудничества. Саммиты СНГ, ШОС, ЕЭС, выставка ЭКСПО, Азиатские игры и другие глобальные мероприятия проводятся в Астане. В становлении и процветании нашей столицы есть большой вклад жителей Северо-Казахстанской области. Внушительные темпы развития главного города страны дали импульс для развития регионов. День столицы стал поистине всенародным праздником, объединившим всех казахстанцев. Пусть это важное консолидирующее начало сохранится и укрепится!"

Фото: пресс-служба акимата СКО

Затем Айдарбек Сейпеллович в торжественной обстановке вручил подвески "Алтын алка" Жанар Телекеевой из Петропавловска, Анастасии Ваньковской из Кызылжарского района, "Кумiс алка" Меруерт Толеновой из Кызылжарского района, Кристине Ястремской из Петропавловска, Валентине Красновой из района Магжана Жумабаева. Также за многолетний честный труд, вклад в социально-экономическое развитие региона и в честь празднования Дня Астаны Айдарбек Сапаров вручил ряду североказахстанцев почетные грамоты и благодарственные письма главы региона.

Продолжилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, в Петропавловске на базе областной универсальной научной библиотеки имени Сабита Муканова прошла книжно-иллюстративная выставка "Елімнің жүрегі – Астана". Фотовыставка "Астана – болашақтың қаласы" была представлена на базе арт-центра "QYZYLJAR". На центральной площади Петропавловска для жителей и гостей города был организован праздничный концерт "Асқақтаған ел ордам-астанам". Любой желающий мог принять участие в национальных играх (тоғызқұмалақ, асық ату, арқан-тарту). Там же прошел художественный мастер-класс на тему "Астана – арман қала" и работала интерактивная площадка.

Стадион "Динамо" стал главной спортивной локацией для проведения любительских турниров, посвященных Дню Астаны. В их число вошли городской турнир по стритболу среди мужских и женских команд, соревнования среди представительниц прекрасного бола в пляжном волейболе, а также чемпионат по футболу среди любительских команд.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кульминацией празднования Дня столицы в Петропавловске станет второй день международного фестиваля Qyzyljar music fest. Фестиваль, приуроченный ко Дню Астаны, стартовал 5 июля. В нем принимают участие артисты из зарубежных стран, известные певцы и танцоры нашей страны и области. Фестиваль проходит в формате оpenair. В течение недели ежедневно с 20:00 на главной площади Петропавловска проходят концерты. Первый день масштабного мероприятия был посвящен традиционной музыке. В вечере приняли участие Оркестр казахских народных инструментов имени Сегіз сері, фольклорный ансамбль "Әлқисса", этно-фольклорные ансамбли "Барыктбел" и "Бабалар сазы" и творческие коллективы и солисты областной филармонии. Хэдлайнеры вечера – этно-фольклорный ансамбль "Туран", фольклорный ансамбль "Култегин" из Монголии и фольклорный ансамбль "Улгер" из Республики Хакасия.

Фото: пресс-служба акимата СКО

6 июля – день эстрады. Он пройдет с участием молодых артистов, звезд казахстанской эстрады, которые возглавляют всевозможные отечественные и зарубежные музыкальные чарты, – Амре и Кенжибек Нурдолдай. Также в концертной программе выступят солисты областной филармонии и местные кавер-группы.

7 июля – день хореографии. Танцевальные коллективы представят народные, стилизованные и современные танцы. Выступят ансамбли танца "Мәңгілік", "Куанамын", "Движение", "Экспромт", "Арабеск". Гостями этого дня будут ансамбли хакасского танца "Кун-сузы" (Республика Хакасия), школы-лезгинки "Зазан" (Астана), а также народный ансамбль танца "Он алты кыз" (Кокшетау).

8 июля – вечер классической музыки с участием оперного певца Джиани Лекессе (Италия), казахстанской оперной певицы Зарины Алтынбаевой и Эстрадно-симфонического оркестра под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля РК, кавалера ордена "Құрмет" Абзала Мухитдина.





В заключительный день фестиваля, 9 июля, пройдет гала-концерт. В вечере примут участие оперный певец Джиани Лекессе (Италия), казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева и ансамбль школы-лезгинки "Зазан" (Астана).