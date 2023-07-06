Школьную форму Гарри Поттера продали на аукционе за 101 тыс. долларов

Школьную форму, которую носил актер Дэниел Рэдклифф на съемках фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" продали за 101 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, торги проходили на аукционе Propstore в США.

Отмечается, что с молотка ушли темно-серая мантия учеников волшебного факультета Гриффиндор, белая рубашка, темные брюки, шерстяной свитер , черные туфли и круглые очки Поттера.

Костюм намеренно испачкан грязью и искусственной кровью. Стартовая цена вещей составляла 75 тыс. долларов.

Ранее представители киностудии Warner Brothers опровергли слухи о разработке фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя".

