Школьную форму Гарри Поттера продали на аукционе за 101 тыс. долларов
Фото: Instagram/danielradcliffeofficially
Школьную форму, которую носил актер Дэниел Рэдклифф на съемках фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" продали за 101 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Daily Mail, торги проходили на аукционе Propstore в США.
Отмечается, что с молотка ушли темно-серая мантия учеников волшебного факультета Гриффиндор, белая рубашка, темные брюки, шерстяной свитер , черные туфли и круглые очки Поттера.
Костюм намеренно испачкан грязью и искусственной кровью. Стартовая цена вещей составляла 75 тыс. долларов.
Ранее представители киностудии Warner Brothers опровергли слухи о разработке фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя".
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