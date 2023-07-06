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Ситуация в Украине: Финляндия ужесточает въезд для россиян, Свинарчука будут судить за расстрел мариупольцев

флаг Фото: pixabay
Прокуратура самопровозглашенной ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука, отдавшего приказ расстрелять 37 мирных жителей, сообщает Zakon.kz.
  • Финляндия поставит Украине 17-й пакет военной помощи на 105 млн евро, общая стоимость всей финской военной помощи Киеву достигла 1,2 млрд евро, сообщает в четверг финское минобороны.
  • Финляндия ужесточит с 10 июля въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости, сообщает в четверг финское внешнеполитическое ведомство.
  • Владимир Зеленский заявил, что еще "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя, сообщает телеканал ABC, которому он дал интервью. Также он заявил, что все на Украине хотят, чтобы контрнаступление проходило быстрее.
  • Зеленский в ходе визита в Турцию в пятницу обсудит с президентом Реджепом Эрдоганом ситуацию на Украине и "зерновую сделку", сообщил гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники.
  • Лукашенко об Украине: к осени ситуация должна измениться, возможно начало переговоров.
  • Песков о ситуации вокруг Пригожина: Все сказанное после событий 24 июня сохраняет актуальность, в т.ч. отъезд в Беларусь, Лукашенко об этом говорил.
  • Кремль не следит за перемещениями Пригожина, не имеет ни возможности, ни желания – Песков.
  • Ядерное оружие не будет применено в ходе "спецоперации", такое возможное только при агрессии со стороны НАТО – Лукашенко.
  • Полиция опечатала в Киево-Печерской Лавре три корпуса.
  • Глава военной разведки Украины Буданов считает, что ожидания страны от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе останутся неудовлетворенными.
  • Украина должна провести реформы, отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс – Белый дом.
  • США приняли решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов, о нем будет объявлено в ближайшее время, сообщает The New York Times.

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