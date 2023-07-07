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Военные оркестры Казахстана и семи стран представили красочное шоу астанчанам в День города

Казахстан, Минобороны РК, военные оркестры Фото: Zakon.kz
В честь 25-летия Астаны на берегу реки Ишим на сцене летнего амфитеатра состоялся Band Marathon с участием военных оркестров Казахстана и семи стран. Они представили жителям и гостям столицы красочное шоу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Еще задолго до Band Marathon люди начали собираться у летнего амфитеатра на берегу реки Ишим. Ведь за несколько дней было анонсировано, что здесь в День города будет проходить Первый фестиваль военных оркестров "Астана – мәдениет керуені" с участием военных оркестров Казахстана и семи стран.

Астана, Минобороны РК, военные оркестры

Фото: Zakon.kz

Перед астанчанами выступили  лучшие военные оркестры  Казахстана, а также Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.

Акимат, Минобороны РК, военные оркестры

Фото: Zakon.kz

Казахстан на международном фестивале представили Президентский оркестр Службы государственной охраны, Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

Астана, Минобороны РК, военные оркестры

Фото: Zakon.kz

К слову, особый трепет у зрителей вызвало исполнение иностранными военными оркестрами произведений казахстанских композиторов. Некоторые даже подпевали. 

Казахстан, Минобороны РК, военные оркестры

Фото: Zakon.kz

"Мы пришли с супругой. С удовольствием послушали выступление военных оркестров и довольны концертом. Проведение такого мероприятия – прекрасная идея: это сближает народы, люди начинают доверять и верить другу другу. Это  же самое главное, особенно если учесть, что происходит сейчас в мире. Надо чаще проводить такие мероприятия и приглашать не только военных, но и гражданских артистов. Это очень хорошо", – говорит житель Астаны, врач Национального научно-медицинского центра Геннадий Вагин.
Казахстан, Минобороны РК, военные оркестры

Фото: Zakon.kz

Начальник – художественный руководитель 23-го военного оркестра Западного военного округа  капитан Григорий Велько назвал честью представлять Россию на таком грандиозном музыкальном фестивале. 

"Я думаю, этот фестиваль по праву войдет в число одних из самых зрелищных фестивалей в мире. Очень качественная организация мероприятия, все продумано. Наш  коллектив с большими художественными традициями: мы продолжаем историю  придворного  императорского музыкального хора, который  был сформирован императором Александром III в 1882  году. Это был коллектив, который обеспечивал все  ритуалы с участием императора. А позже стал развиваться и как концертно-музыкальный коллектив", – сказал он.

Сегодня это оркестр Почетного караула и принимает участие во всех мероприятиях с участием командующего войсками округа – встречает глав иностранных государства, которые  прибывают в город Санкт-Петербург.

"Фестиваль несет прежде всего посыл объединяющий – музыка объединяет народы, нации, она несет в себе культурное развитие, культурное обогащение  всех, кто участвует. Мы обмениваемся опытом как в концертной программе, так и плац-концерте – вы его еще увидите на днях. Это одна из форм деятельности оркестра, которая будет представлена широкой публике. Для нас это огромная радость общаться с коллегами из иностранных государств, и самое главное – это общение с публикой", – заявил Григорий Вилько. 

Ранее заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов отметил, что фестиваль направлен на развитие дружественных связей, укрепление международного культурного диалога, расширение мирных инициатив и повышение профессионального мастерства участников.

"Миру известны Королевский Эдинбургский парад военных оркестров в Шотландии, Норвежский военный парад в Осло, фестиваль «Спасская башня» в Москве. Они получили широкое признание за рубежом. На наш фестиваль, посвященный юбилею Астаны, мы пригласили известные зарубежные коллективы, которые создадут атмосферу яркого, запоминающегося праздника", – сказал Султан Камалетдинов.

Отметим, что в рамках фестиваля выступления военных оркестров будут проходить с 6 по 8 июля. 

7 июля в 20.00 выступления музыкальных коллективов можно будет увидеть у монумента "Байтерек", на площадке перед ТРЦ "Хан Шатыр" и в Центральном парке.

Завершатся мероприятия 8 июля гала-концертом в Ледовом дворце "Барыс Арена", который начнется в 12.00.

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