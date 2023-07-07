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Неизвестный приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца

мужчина приковал себя к воротам Фото: скриншот видео
30-летний мужчина приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, на месте работает полиция и бригады скорой помощи.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали освобождать территорию от многочисленных туристов. Они пытаются убедить мужчину разрешить ситуацию.

О причинах такого поведения не сообщается.

Ранее в марте в Польше экоактивисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии.

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Елена Беляева
Великобритания
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