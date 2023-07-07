Неизвестный приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца

30-летний мужчина приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, на месте работает полиция и бригады скорой помощи.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали освобождать территорию от многочисленных туристов. Они пытаются убедить мужчину разрешить ситуацию.

О причинах такого поведения не сообщается.

BREAKING: A man has handcuffed himself to the gates of Buckingham Palace.



Police officers have evacuated the surrounding area and are now negotiating with the individual. pic.twitter.com/eWlP6mMUiW — British Politics News (@BritPolNEWS) July 6, 2023

Ранее в марте в Польше экоактивисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии.