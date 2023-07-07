Неизвестный приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца
Фото: скриншот видео
30-летний мужчина приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Daily Mail, на месте работает полиция и бригады скорой помощи.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали освобождать территорию от многочисленных туристов. Они пытаются убедить мужчину разрешить ситуацию.
О причинах такого поведения не сообщается.
BREAKING: A man has handcuffed himself to the gates of Buckingham Palace.— British Politics News (@BritPolNEWS) July 6, 2023
Police officers have evacuated the surrounding area and are now negotiating with the individual. pic.twitter.com/eWlP6mMUiW
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