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Семь граждан из Центральной Азии подозревают в терроризме власти Германии

Семь граждан из Центральной Азии подозревают в терроризме власти Германии Фото: pixabay
Группа из семи человек, все являются гражданами стран Центральной Азии, арестованы 6 июля полицейскими Германии по подозрению в терроризме, сообщает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура Германии опубликовала 6 июля сообщение, в котором сказано, что по решению суда в четверг были арестованы семь граждан трех государств. Их подозревают в участии в исламистской террористической группировки.

"Обвиняемых подозревают в том, что они основали террористическую организацию в Германии и были ее членами. Кроме того, их обвиняют в поддержке иностранной террористической организации "Исламское государство" (ИГ)", – сказано в сообщении генпрокуратуры Германии.

Сообщается, что среди арестованных пять граждан Таджикистана, один из Кыргызстана и один из Туркменистана. В сообщении сказано, что все семеро собирали деньги и переводили их в ИГ, а также "готовили теракты на территории Германии". Организацию и подготовку арестованные начали в начале 2022 года.

Ранее в пресс-службе КНБ рассказали, что два жителя Шымкента через соцсети пропагандировали идеологию терроризма. По решению суда, оба получили по семь лет лишения свободы.

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