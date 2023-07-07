Головная боль в жару: причины и методы избавления

Невролог рассказал о причинах возникновения головных болей в жаркую погоду и методах борьбы с неприятными симптомами, сообщает Zakon.kz.

Одной из причин головных болей в жаркую погоду может стать сужение сосудов, говорит врач-невролог Василий Генералов. Так на высокие температуры реагируют метеозависимые люди, страдающие плохим венозным оттоком, заболеваниями надпочечников и низким давлением, пишет Sputnik.

Чтобы улучшить состояние необходимо выпить кофе или крепкий чай. Это улучшит кровоток и снимет неприятный симптом, говорит врач. Кроме того, в жаркую погоду метеозависимым людям необходимо как можно реже появляться на улице.

Еще одной причиной головных болей в жару может стать обезвоживание. Из-за высокого потоотделения организм теряет много влаги, которую необходимо вовремя пополнять. Поэтому так важно много пить чистой воды в жаркую погоду.

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