Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Японии разработали препарат, способный восстанавливать потерянные зубы

В Японии разработали препарат, способный восстанавливать потерянные зубы Фото: pixabay
Японские ученые намерены начать испытания препарата для восстановления зубов у людей в следующем году. Методика успешно прошла апробацию на грызунах, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Японии создали препарат, который способен восстановить отсутствующие зубы у взрослых людей. Но действовать он сможет в случае заболеваний, а не механических факторов потери, пишет DailyMail.

Ученые успешно провели испытания на грызунах. Как показали результаты, препарат помог мышам и хорькам восстановить зубы. Испытание на людях ученые намерены начать в 2024 году.

Планируется, что препарат принимать массово люди смогут начать уже в 2030 году.

Ранее персональный тренер, педагог, основатель института фитнеса Георгий Елгин заявил, что интервальное голодание способствует самообновлению организма. Однако уточнил, что увлекаться этим видом диеты нельзя.

Читайте также

Семь граждан из Центральной Азии подозревают в терроризме власти Германии

Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за нового приложения

Айсулу Омарова
Интересное Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне
Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления