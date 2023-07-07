В Японии разработали препарат, способный восстанавливать потерянные зубы

Японские ученые намерены начать испытания препарата для восстановления зубов у людей в следующем году. Методика успешно прошла апробацию на грызунах, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Японии создали препарат, который способен восстановить отсутствующие зубы у взрослых людей. Но действовать он сможет в случае заболеваний, а не механических факторов потери, пишет DailyMail.

Ученые успешно провели испытания на грызунах. Как показали результаты, препарат помог мышам и хорькам восстановить зубы. Испытание на людях ученые намерены начать в 2024 году.

Планируется, что препарат принимать массово люди смогут начать уже в 2030 году.

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