В Астане ребенок разбился, упав из окна на девятом этаже

Двухлетний малыш скончался от травм, полученных в результате падения из окна на девятом этаже одной из многоэтажек столицы, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 6 июля, сообщили в департаменте полиции столицы. В ведомстве уточнили, что мама погибшего малыша была дома, но отвлекалась на младшего ребенка и оставила старшего без присмотра. Об этом сообщает AstanaTV со ссылкой на ДП Астаны.

4 июля в Костанае произошел схожий случай. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. К счастью, малышка выжила, но получила травмы и ее госпитализировали.

Спасатели призывают родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра. Также специалисты рекомендуют устанавливать на окнах многоэтажек специальную защиту, которая поможет избежать трагических случайностей.

