Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане ребенок разбился, упав из окна на девятом этаже

В Астане ребенок разбился, упав из окна на девятом этаже Фото: Zakon.kz
Двухлетний малыш скончался от травм, полученных в результате падения из окна на девятом этаже одной из многоэтажек столицы, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 6 июля, сообщили в департаменте полиции столицы. В ведомстве уточнили, что мама погибшего малыша была дома, но отвлекалась на младшего ребенка и оставила старшего без присмотра. Об этом сообщает AstanaTV со ссылкой на ДП Астаны.

4 июля в Костанае произошел схожий случай. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. К счастью, малышка выжила, но получила травмы и ее госпитализировали.

Спасатели призывают родителей быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра. Также специалисты рекомендуют устанавливать на окнах многоэтажек специальную защиту, которая поможет избежать трагических случайностей.

Читайте также

О локализации пожара в Павлодарском лесе сообщают спасатели

Главное к утру: успехи теннисистов, казахстанское кино во Франции и очередной крупный пожар на востоке

Два человека скончались после укуса клещей в Кызылординской области

Мария Мельникова
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне
Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления