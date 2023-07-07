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Главное к утру: успехи теннисистов, казахстанское кино во Франции и очередной крупный пожар на востоке

Главное к утру: успехи теннисистов, казахстанское кино во Франции и очередной крупный пожар на востоке Фото: ktf.kz, пресс-служба МЧС
Лучшие теннисисты Казахстана, Елена Рыбакина и Александр Бублик, порадовали поклонников выступлениями. Две ленты казахстанского режиссера Адильхана Ержанова покажут во Франции. Очередной крупный лесной пожар разгорелся на востоке страны, сообщает Zakon.kz.

Успехи теннисистов

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик продолжает успешное выступление на травяных площадках Лондона, где проходит Открытый чемпионат Великобритании. 6 июля он одержал вторую победу в одиночном разряде.

Тем временем действующая чемпионка Открытого первенства Англии по теннису Елена Рыбакина одержала победу во втором круге одиночного разряда, обыграв француженку Ализе Корне.

Казахстанское кино во Франции

Две авторские картины, снятые режиссёром Адильханом Ержановым, выйдут в прокат в кинотеатрах Франции в ближайшее время. Речь идет о фильмах "Обучение Адемоки" и артхаусной ленты "Штурм".

Снова лесной пожар

В Павлодарской области в лесничестве разгорелся крупный пожар. Оринтировочная площадь возгорания около 10 гектаров. Пожар начался в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР "Ертис орманы" (Галкинское лесничество, кварталы №66, 67) произошло загорание сухой травы и леса (сосна, молодняк).

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