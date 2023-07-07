О локализации пожара в Павлодарском лесе сообщают спасатели

Пожар в природном резервате "Ертис орманы" Павлодарской области локализован, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о локализации возгорания сухой травы и леса на территории природного резервата "Ертис орманы" распространила пресс-служба департамента по ЧС Павлодарской области. Со ссылкой на источник пишет об этом KazInform.

Сообщается, что локализовать пламя пожарным удалось в 22 часа 06 минут 6 июля. Площадь возгорания к тому моменту достигла 13,3 гектаров. Полностью пожар еще не потушен.

6 июля в 18:56 стало известно, что в Щербактинском районе на территории ГУ ГЛПР "Ертис орманы" (Галкинское лесничество, кварталы №66, 67) произошло загорание сухой травы и леса: сосна, молодняк. Площадь возгорания составила 10 га.