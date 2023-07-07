В Актобе синоптики обещают повышенное загрязнение воздуха

В пятницу, 7 июля, в Актобе, по прогнозам специалистов, будет повышенное содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

Жителей Актобе в пятницу ожидают неблагоприятные метеорологические условия, сообщают специалисты Казгидромета. В этот день в атмосфере города ожидается повышенное содержание вредных веществ.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В этот же день, 7 июля, синоптики объявили в столице и 16 регионах страны штормовое предупреждение. В части регионов сохраняется жара и высокая пожароопасная ситуация, остальные области накроет гроза и дожди.