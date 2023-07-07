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80 человек эвакуировали из-за дыма в многоквартирном доме в Усть-Каменогорске

пожарные Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске пожарные эвакуировали 80 человек и из-за сильного задымления в доме, сообщает Zakon.kz.

Едкий дым образовался в результате тления мусора и старых вещей в подвале 5-ти этажного жилого дома по улице Ломоносова. Дым окутал весь дом.

Прибывшие пожарные незамедлительно начали проводить эвакуацию жителей. По лестничным маршам эвакуировали 80 человек, из них 15 детей. Женщину 1938 г.р. вынесли на руках.

Спасатели при помощи дискореза открыли дверь в подвальное помещение, а огнеборцы ликвидировали тление на площади 3 кв.м. и провели дымоудаление.

пожарные, спасатели

Фото: ДЧС ВКО

По словам ДЧС области, причиной такого сильного задымления послужил источник зажигания в виде непотушенной сигареты или спички.

Тем временем, в ВКО продолжают бороться с лесным пожаром.

Мухит Турсынали
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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