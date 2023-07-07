Какую погоду прогнозируют мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 7 по 9 июля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 7 июля: переменная облачность, дождь, гроза, град. Скорость ветра ночью 2-7, днем 9-14 при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +16+18°C. 8 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +18+20°C. 9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +15+17°C. Алматы 7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха днем +21°C, ночью +16+18°C. 8 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +17+19°C. 9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +18+20°C. Шымкент 7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +17°C, ночью +18+20°C. 8 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C. 9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C. Читайте также Родное село Скриптонита переименовали В Астане и на большей части Казахстана ожидаются гроза, град и сильная жара Даулет Турлыханов прокомментировал ситуацию вокруг сына

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