Какую погоду прогнозируют мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня
Астана
7 июля: переменная облачность, дождь, гроза, град. Скорость ветра ночью 2-7, днем 9-14 при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +16+18°C.
8 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +18+20°C.
9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +15+17°C.
Алматы
7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха днем +21°C, ночью +16+18°C.
8 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +17+19°C.
9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +18+20°C.
Шымкент
7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +17°C, ночью +18+20°C.
8 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C.
9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C.