Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какую погоду прогнозируют мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня

небо, солнце, облака Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 7 по 9 июля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

7 июля: переменная облачность, дождь, гроза, град. Скорость ветра ночью 2-7, днем 9-14 при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +16+18°C.

8 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29+31°C, ночью +18+20°C.

9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +15+17°C.

Алматы

7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха днем +21°C, ночью +16+18°C.

8 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +17+19°C.

9 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +18+20°C.

Шымкент

7 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +17°C, ночью +18+20°C.

8 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C.

9 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +18+20°C.

Читайте также

Родное село Скриптонита переименовали

В Астане и на большей части Казахстана ожидаются гроза, град и сильная жара

Даулет Турлыханов прокомментировал ситуацию вокруг сына

Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
парк
В Астане открыли новый парк аттракционов
В Алматы повысят стоимость проезда в общественном транспорте
100 тенге вместо 80: как алматинцы отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда
Более 316 тысяч алматинцев получат компенсации за повышение тарифов ЖКХ
Более 316 тысяч алматинцев получат компенсации за повышение коммунальных тарифов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления