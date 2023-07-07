Хватит ли запасов риса для обеспечения внутреннего рынка страны

Министерство сельского хозяйства Казахстана доложило, что запасов риса в стране достаточно для обеспечения внутреннего рынка, сообщает Zakon.kz.

Посев риса в Казахстане составил 99,8 тыс. га, что на 12,4 тыс. га больше прошлогодних показателей, пишут в отчете минстерства.

В разрезе регионов наибольшие площади засеяны в Кызылординской области – 88,1 тыс. га.

В остальных областях посевные распределились следующим образом:

Алматинская область – 7 тыс. га;

Жетысуская область – 1 тыс. га;

Туркестанская область – 3,7 тыс. га.

"Сбор планируемого урожая полностью покроет потребности казахстанского рынка, а также обеспечит необходимые объемы для экспорта. На сегодняшний день запасы рисовой крупы с учетом прошлогодних остатков составляют 60,4 тыс. тонн. Этого достаточно для внутреннего потребления вплоть до сбора нового урожая в сентябре". Министерство сельского хозяйства РК

В министерстве отметили, что в этом году планируется собрать больше риса по сравнению с 2022 годом.

"Соответственно, объективных причин для роста цен из-за дефицита крупы не имеется. Однако на удорожание могут повлиять внешние факторы (неурожай в других странах, высокий экспортный спрос и т. д.)". Министерство сельского хозяйства РК

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Также в июне в Кызылорде провели республиканское совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам акиматы и социально-предпринимательские корпорации (СПК) заключили договоры на поставку 6,7 тыс. тонн риса по фиксированным ценам. Данные объемы будут реализованы через крупные торговые сети, социальные магазины и собственные точки СПК во всех регионах страны.