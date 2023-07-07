В аэропортах Москвы массово отменяют и задерживают рейсы

В трех московских аэропортах 7 июля произошла отмена и задержка 23 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания", сообщает Zakon.kz.

В частности, сообщается, что во Внуково перенесли вылеты семи воздушных судов, а восемь авиарейсов отменили.

В Домодедово задержали четыре рейса, один отменили.

Между тем в Шереметьево перенесли три рейса.

Как сообщают российские СМИ, информации о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.