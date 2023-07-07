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Атырауский НПЗ работает в штатном режиме c 6 июля

Атырауский НПЗ работает в штатном режиме с 6 июля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе 6 июля возобновлено производство нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.
"На данный момент все технологические установки завода выведены на штатный режим работы, за исключением установки замедленного коксования (УЗК), где проводятся мероприятия по чистке оборудования, которое было засорено из-за аварийной остановки. Данный УЗК предназначен для выработки сырого кокса и не оказывает влияния на объем переработки нефти и выработку остальных нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что начало пуска УЗК планируется осуществить до 9 июля.

На заводе также сообщили, что АНПЗ не прекращал отгрузку социально значимых нефтепродуктов потребителям (за счет накопленных резервов).

Так, с 1 по 6 июля предприятием отгружено:

• автобензина АИ-92 — 24 тыс. тонн.

• автобензина АИ-95 — 9 тыс. тонн.

• дизельного топлива — 40 тыс. тонн.

• авиатоплива — 3 тыс. тонн.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановился 3 июля в 17.25 из-за аварии, которая случилась вечером этого же дня на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". Для предотвращения аварийной ситуации топливная сеть АНПЗ была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.

З июля в 19:35 электроснабжение со стороны АО "KEGOC" было восстановлено.

В настоящее время завод работает в штатном режиме.

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6 июля на тепловой электростанции в Мангистауской области повторно отключился энергоблок №1. Как оказалось, после восстановления энергоблока 6 июля в 5:51 утра, спустя чуть менее 12 часов, в 17:33 энергоблок №1 вновь вышел из строя по той же причине, что и раньше, – из-за резкого увеличения подпитки на котле.

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