Школа айти направления на 300 мест откроется в Кокшетау

В динамично развивающемся частном секторе Кокшетау, расположенном по Красноярской трассе, завершаются работы по сдаче в эксплуатацию общеобразовательной школы с мини- центром.

Объект образования построен за счет государства. Как сообщил подрядчик, работы идут к завершению, до 1 сентября школа распахнет свои двери.

"На территории школы будут построены 6 беседок для воспитанников детского сада и несколько воркаут площадок. К эксплуатации готов просторный стадион для бега и футбольное поле. Внутри здания уже установлены современная мебель, парты и стулья, интерактивные доски. Мы начали работать в быстром темпе с мая этого года, за два месяца была проделана огромная работа. На данный момент все стены в чистовой отделке, мы приступили к дизайнерской покраске", – уведомил представитель ТОО "Тараз Құрылыс Инвест" Ергоша Еркинбекулы.

Как проинформировали в отделе образования города Кокшетау, презентация данной школы снизит общую уплотненность в городе и даст возможность разгрузить большой поток учащихся.

"Общеобразовательная школа будет работать по стандарту, современное оборудование позволяет внедрять айти направление, здесь будут работать мастерские для девочек и мальчиков, думаю, таким образом будет решаться вопрос ранней профилизации детей, чтобы они заранее определились с выбором будущей профессии. Мы планируем сделать двухсменное обучение и охватить до 700 детей, тем самым решить вопрос переуплотненности наших школ. На сегодняшний день нехватка мест наблюдается в трех городских школах, поэтому открытие данной поможет в решении проблемы. Также мы планируем создать пристройку на территории, и, по моим подсчетам, в течение двух лет вопрос нехватки мест закроется", – акцентировала руководитель отдела образования Айгуль Нугертаева.

Сообщается, что ведомство рассчитывает на слаженную и качественную работу педагогов и учеников. При высоких результатах в будущем отдел образования нацелен дать статус айти лицея данной школе.

Автор: Алма Байгужина