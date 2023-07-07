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Законодательство РК

Подготовку к отопительному сезону в Балхаше проверил зампремьера

люди Фото: primeminister.kz
Ключевой для жизнедеятельности города объект в ходе рабочей поездки по Балхашу посетил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, сообщает Zakon.kz.

На Балхашской ТЭЦ продолжается строительство нового, пятого котла. Ремонтные работы охватили как основное, так и вспомогательное оборудование. Ожидается, что все эти меры решат проблему дефицита тепла и улучшат теплоснабжение в домах жителей.

ТЭЦ

Фото: primeminister.kz

Сейчас на тепломагистрали завершается монтаж отдельных мелких узлов котла №5. После этого оборудование пройдет гидравлическое испытание и проверку плотности газовоздушного тракта. В будущем установка котла не только должна улучшить работу балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy", но и снизить выбросы загрязняющих веществ.

Компания подала заявку в Министерство энергетики РК для включения в программу "Тариф в обмен на инвестиции". Благодаря этому должна появиться возможность модернизировать оборудование.

"В этом году на ремонтную кампанию выделено больше, чем в прошлом году, – 4,2 млрд тенге. Нужно подготовить два котла и две турбины, выполнить капитальный ремонт для качественного прохождения отопительного сезона. Необходимо подготовить запасы угля, чтобы топливо было на складах до начала отопительного сезона. Сейчас отрабатываем этот вопрос с КТЖ и акиматом", — сказал Темирлан Утегенов, руководитель ТОО "Kazakhmys Energy".

Первый вице-премьер побывал и на участках, где идет ремонт тепловых и водопроводных сетей. В 2022 году в городе началась реконструкция магистральных сетей теплоснабжения №1 и №2. Из запланированных 10,6 км заменили 5,2 км. Планируется, что работы завершатся в 2024 году.

"Также в прошлом году в Балхаше приступили к реконструкции внутригородского водопровода 2-й и 3-й очередей. Обновить нужно 124 км труб. В 2022 г. строители проложили 8,6 км сетей. В планах этого года – 30 км. Работы ведутся одновременно на пяти участках", –говорится в тексте на сайте правительства РК.

Также Роман Скляр провел рабочее совещание по вопросам дорожного строительства и ознакомился с ходом реконструкции участка дороги "Караганда – Балхаш".

дорога

Фото: primeminister.kz

"На сегодня работы выполнены на 71%. Всего будет отремонтировано 363 км дорожного полотна. Подрядчик построит 32 путепровода для сельхозтехники, 11 мостов, две транспортные развязки, уложит 310 водопропускных труб. Запланировано переустройство существующих инженерных линий коммуникаций".
мост

Фото: primeminister.kz

Уже построены обходы для таких населенных пунктов, как Жумабек, Аксу, Акчатау и Балхаш. В стадии завершения обход через Аксу-Аюлы.

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