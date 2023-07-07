Нефть подорожала из-за решения ОПЕК+ сократить добычу

На этой неделе цены на нефть марки Brent выросли с 74 до 76 долларов за баррель из-за решения ОПЕК+ сократить добычу "черного золота", сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 3 июля, баррель нефти марки Brent торговался за 74,65 доллара, подорожав во вторник до 76,25. В среду стоимость бочки нефти выросла уже до 76,65, незначительно опустившись в четверг до 76,50 доллара.

Аналитики называют несколько причин роста нефтяных котировок.





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Добыть меньше, продать больше

Директор "DAMU Capital Management" Мурат Кастаев считает, что ключевым событием на нефтяном рынке стала встреча стран ОПЕК+ в Австрии, где Саудовская Аравия предложила рассмотреть дополнительное сокращение добычи "черного золота". Она заявила о продлении до августа добровольного сокращения добычи на миллион баррелей в сутки, начавшегося еще в июле. Тем самым объем добычи нефти саудитами снизится примерно до 9 млн баррелей в день.

Кроме того, в августе на 500 тысяч баррелей в сутки добровольно сократит экспорт нефти Россия. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, это будет сделано для обеспечения баланса рынка.

"Саудовская Аравия и Россия заявили о готовности сократить свою добычу, и этого оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть цены вверх. Что касается сокращения добычи со стороны России, подобные заявления уже звучали ранее, однако экспорт нефти из РФ не снижается, поэтому у участников рынка есть сомнения, действительно ли страна будет сокращать добычу. Россия остро нуждается в экспортной выручке для финансирования войны в Украине и удержания своей экономики от коллапса, поэтому словесные интервенции могут остаться лишь намерениями", – сообщил Zakon.kz Мурат Кастаев.

Эксперт полагает, что саудовская стратегия на нефтяном рынке тоже двоякая – с одной стороны, Королевство сокращает добычу, чтобы поддержать цены, с другой – дает скидку крупным покупателям в Азии, в первую, очередь Китаю и Индии, чтобы сохранить свою долю рынка.



"Ключевым оппонентом Саудовской Аравии, на удивление, стали Объединенные Арабские Эмираты, не намеренные сокращать добычу. ОАЭ поставили перед собой амбициозную задачу развития своей страны, которая требует десятков миллиардов долларов инвестиций. Поэтому Эмираты настроены добывать и продавать как можно больше нефти, пока "черное золото" еще в цене", – поделился мнением Мурат Кастаев.

Из других событий, повлиявших на нефтяные цены, Мурат Кастаев отметил попытку Ирана захватить два нефтяных танкера в Ормузском проливе, через который проходит свыше пятой части всей нефти в мире.



"Готовность 5-го флота ВМФ США, базирующегося в Бахрейне, вмешаться и защитить танкеры в международных водах предотвратило возможный конфликт. США показали, что готовы обеспечивать безопасность поставок нефти из Персидского залива, и это несколько успокоило рынки", – констатировал эксперт.

Хроники пикирующей экономики



Влияют на настроения нефтетрейдеров и проблемы в мировой экономике. Аналитик "Финам" Александр Потавин отмечает, что ситуация в экономике развитых стран пока весьма неоднозначная.

"Бизнес-опросы показали снижение мировой производственной активности, вызванное слабым спросом в Китае и Европе. Упали в июне и производственные показатели в Штатах, достигнув уровней, в последний раз наблюдаемых во время коронавируса. По итогам июня до 48,8 пункта снизился индекс JPM Global PMI, определяющий деловую конъюнктуру в мировой промышленности. При этом в мае он составлял 49,6 пункта. Тем самым это уже десятый месяц, когда индекс не может достичь уровня в 50 пунктов, то есть стагнирует", – резюмировал аналитик.

В свою очередь в июне просел и индекс деловой активности в промышленности США (ISM). Согласно данным американского Института управления поставками, индекс снизился до 46% с майских 46,9%. Причем аналитики ожидали роста этого индикатора до 47%. Также в июне в Штатах опустился с 51,4% до 48,1% индекс занятости в промышленности страны.



"Можно сказать, что экономическая активность в таких двух крупнейших мировых потребителях нефти, как США и КНР, на которых приходится около трети всего спроса на топливо, демонстрирует явную слабость. Это поддержало обеспокоенность трейдеров по поводу перспектив восстановления экономики, что отрицательно сказывается на прогнозах спроса на нефть", – считает Александр Потавин.

Запасная статистика



Другим фактором в пользу роста стоимости нефти, по словам Мурата Кастаева, стало сокращение запасов "черного золота" в США. На нынешней неделе эта отраслевая статистика вышла с задержкой на сутки из-за выходного дня в Штатах 4 июля, когда праздновался День Независимости.

По информации американского Министерства энергетики, запасы нефти снизились на 1,5 миллиона баррелей в то время, как по прогнозам ожидалось снижение на 0,9 миллиона баррелей. Таким образом, снижение запасов "черного золота" фиксируется уже третью неделю подряд, поддерживая нефтяные котировки.

"Это стало позитивом для рынков, после того как в начале недели американские показатели деловой активности за июнь вышли хуже ожиданий, что напомнило инвесторам о рисках рецессии", – сказал Мурат Кастаев.

Между тем Александр Потавин отметил, что такие факторы, как общее потребление топлива, в настоящее время несильно оказывает влияние на динамику цен, как этого можно было ожидать.



"Инвесторы сфокусировали внимание на макроэкономических перспективах в будущем. Так, согласно официальным данным таможни КНР, до 11,13 миллиона баррелей в сутки вырос импорт нефти за первые 5 месяцев 2023 года, что на 6,2% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период", – сообщил аналитик.

Он сообщил, что предоставление КНР дополнительных разрешений на импорт сырой нефти стало фактором, который может сохранить этот импорт на высоком уровне во втором полугодии. В то же время многое будет зависеть от цен на нефть, поскольку китайские нефтепереработчики предпочитают активно закупать сырье, когда цены на него разумные.



Расслабляться не надо

По мнению Мурата Кастаева, для Казахстана ситуация на рынке нефти остается стабильной и удовлетворительной.

"Некоторую настороженность вызвала недавняя авария на энергоблоке Мангистауского атомно-энергетического комбината, которая на короткое время обесточила нефтедобывающие мощности нашей страны и вновь напомнила об изношенной и недоинвестированной инфраструктуре Казахстана. По всей видимости, финансирование этой инфраструктуры станет одним из главных приоритетов властей на ближайшее десятилетие", – констатировал эксперт, дав прогноз, что до конца лета цены на нефть войдут в коридор 80-90 долларов и продолжат свой рост выше 90 долларов до конца нынешнего года.

В свою очередь Александр Потавин рассказал о замене российской Urals на НПЗ Восточной Германии казахстанской нефтью, поставляемой по трубопроводу "Дружба". Причем для прокачки по территории Беларуси этой нефти "Гомельтранснефть" вынуждена поднять тарифы для всего транзита. Стоимость прокачки может подорожать не только на северной ветке "Дружбы", но и на южной – для российских компаний. Фактически россияне будут дотировать прокачку казахстанской нефти для германских НПЗ.



Аналитик прогнозирует, что во второй половине года цены на нефть восстановят свои позиции, и она будет торговаться в диапазоне 75-85 долларов.