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Администрация ТД в Павлодаре объяснила, почему на людей упала крыша

Администрация ТД объяснила, почему на людей упала крыша Фото: Instagram/arturmall_
Администрация Торгового Дома "Артур" прокомментировала инцидент с упавшей на посетителей летнего кафе кровлей здания, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном комментарии говорится, что на ул. Малайсары батыра шли работы по ремонту кровли.

"Не успели закрепить. Ее сорвало резким порывом ветра. Сейчас проводим внутреннее расследование о причинах произошедшего".

Администрация ТД "Артур" принесла извинения пострадавшим.

Инцидент произошел 7 июля. Известно, что двоих пострадавших госпитализировали. Одного с переломами обеих ног.

Стоит отметить, что из-за непогоды часть Павлодара осталась без света.

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