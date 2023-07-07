Администрация ТД в Павлодаре объяснила, почему на людей упала крыша

Администрация Торгового Дома "Артур" прокомментировала инцидент с упавшей на посетителей летнего кафе кровлей здания, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном комментарии говорится, что на ул. Малайсары батыра шли работы по ремонту кровли.

"Не успели закрепить. Ее сорвало резким порывом ветра. Сейчас проводим внутреннее расследование о причинах произошедшего".

Администрация ТД "Артур" принесла извинения пострадавшим.



Инцидент произошел 7 июля. Известно, что двоих пострадавших госпитализировали. Одного с переломами обеих ног.

Стоит отметить, что из-за непогоды часть Павлодара осталась без света.