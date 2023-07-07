Администрация ТД в Павлодаре объяснила, почему на людей упала крыша
Фото: Instagram/arturmall_
Администрация Торгового Дома "Артур" прокомментировала инцидент с упавшей на посетителей летнего кафе кровлей здания, сообщает Zakon.kz.
В опубликованном комментарии говорится, что на ул. Малайсары батыра шли работы по ремонту кровли.
"Не успели закрепить. Ее сорвало резким порывом ветра. Сейчас проводим внутреннее расследование о причинах произошедшего".
Администрация ТД "Артур" принесла извинения пострадавшим.
Инцидент произошел 7 июля. Известно, что двоих пострадавших госпитализировали. Одного с переломами обеих ног.
Стоит отметить, что из-за непогоды часть Павлодара осталась без света.
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