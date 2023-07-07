Страшно красиво – казахстанцы делятся в соцсетях видеороликами последствий непогоды

Сильная гроза с ливнем и шквальным ветром обрушились на Казахстан. Теперь жители разных городов выкладывают в социальных сетях видео последствий непогоды, сообщает Zakon.kz.

Два дня в стране бушуют дожди. Кажется, что часть видео снята не в Казахстане, а в Венеции.





Из-за непогоды в Алматы затопило несколько частных домов.

В Павлодаре после ураганного ветра и шквального дождя, часть города осталась без света. При этом проблема затопления улиц никуда не делась.