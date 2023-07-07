Назван город, где пройдет Евровидение-2024

Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал организатор конкурса – Европейский вещательный союз (EBU).

"Мальмё был выбран после проведения городского тендера, в ходе которого среди прочих критериев оценивались условия проведения, способность разместить тысячи приезжих делегаций, съемочные группы, фанатов и журналистов, а также местной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Уточняется, что финал конкурса пройдет в спортивном комплексе Мальме-Арена 11 мая. Там также пройдут полуфиналы 7 и 9 мая. До этого в городе проводили "Евровидение" в 1992 и 2013 годах.



Швеция примет "Евровидение" седьмой раз.

По традиции, страна-победительница конкурса становится его хозяйкой в следующем году. На "Евровидении-2023" в Ливерпуле победила шведская певица Лорин.





В 2024 году "Евровидение" будет проводиться 68-й раз. Полуфиналы пройдут седьмого и девятого мая, а гранд-финал на стадионе Malmö Arena состоится 11 мая.