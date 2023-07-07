Республиканский беговой марафон прошел в районе ЗКО

5-6 июля в селе Хан Ордасы Бокейординского района Западно-Казахстанской области прошел республиканский беговой марафон "Bokei Orda Trail 2023".

Спортивное мероприятие прошло по инициативе молодежного общественного объединения "Нарын жастары" при поддержке акимата Бокейординского района и спортивного клуба "Орда", Ресурсного центра по работе с молодежью, районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта. В марафоне, приуроченном к празднованию Дня столицы, приняли участие свыше 100 спортсменов. Бегуны съехались из разных городов Казахстана: Актау, Актобе, Атырау, Уральска, Аксая, а также в соревнованиях приняли участие команды беговых клубов из 9 районов Западно-Казахстанской области в возрасте 18 лет и старше. Главная цель мероприятия – активная пропаганда бега, формирование здоровой нации и здорового образа жизни, подготовка бегунов к международным марафонским соревнованиям. Кроме этого, спортсмены ознакомились с историческими достопримечательностями села, побывали в музее-заповеднике Хан Ордасы.





Фото: пресс-служба акимата области ЗКО





Марафон – спортивный бег на многокилометровую дистанцию – в последние годы становится все более популярным. Прошли те времена, когда марафон считался невероятно трудным видом спорта, доступным только физически одаренным людям. Сейчас бег на длинные дистанции – это увлечение миллионов, причем популярными становятся забеги и на дистанции, намного длиннее марафонской. Это неудивительно: бег эмоционально приятен, физически доступен и при соблюдении простых правил малотравматичен, а беговую нагрузку легко менять.





Фото: пресс-служба акимата области ЗКО





В церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие руководитель областного управления общественного развития Нурдильда Ораз и аким Бокейординского района ЗКО Нурлыбек Даумов. Аким района поздравил всех участников соревнований с государственным праздником – Днем столицы – и пожелал каждому здоровья, удачи и победы.

"Символично, что такое масштабное спортивное мероприятие проходит в одном из живописных и исторических мест региона. Организовано все на высоком уровне. Марафон не зависит от удачи, здесь ничего не решается по воле случая, его нельзя случайно пробежать хорошо. Спортсмены подготовлены, и я поздравляю победителей, кто первым пришел к финишу. Спорт – отличная мотивация для каждого человека", – сказал Нурдильда Ораз.





Фото: пресс-служба акимата области ЗКО





По итогам соревнований первое место среди мужчин занял уралец Каныбек Ерайын, 2 место досталось спортсмену из Казталовского района ЗКО Баубеку Ильясову, 3 место получил бегун из Акжаикского района ЗКО Куандык Толегенов. Среди женщин призовые места заняли спортсменки из г. Уральска. Первое место у Ляззат Тулепбергеновой, 2 место досталось Айман Сарсенгалиевой и 3 место – у Дианы Асетовой.

Победители и призеры были награждены дипломами соответствующих степеней, медалями и денежными призами.



