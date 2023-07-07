В Алматы на двое суток перекрыли участок проспекта Абая

Из-за дорожных работ в Алматы полностью ограничат движение по проспекту Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города сообщили, что ограничение начало действовать с 23:00 7 июля и продлится до 6:00 9 июля в дневное и ночное время.

Отмечается, что объезд будет обеспечен по улицам Есенжанова, Сатпаева, Тлендиева, Брусиловского, Тургут Озала.

Отмечается, что предыдущий ремонт был проведен на данном участке в 2012 году. После обследования были установлены дефекты в виде ям, провалов, просадок полотна, составлено техническое заключение о текущем состоянии данной дороги.

В этой связи участок был внесен в план работ на 2023 год.

Ранее стало известно, что 8 июля в Алматы временно изменят маршруты нескольких автобусов.

