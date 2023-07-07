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Из России в частный казахстанский зоопарк пытались незаконно ввезти тигрят и львят

Из России в частный казахстанский зоопарк пытались незаконно ввести Фото: Telegram/ФТС России
Трехмесячных тигрят и львят не дали незаконно вывезти в частный зоопарк в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Двух львят и двух тигрят заметили астраханские таможенники. Контрабандист перевозил их без документов, в тесных переносках, говорится в telegram-канале ФТС России.

Мужчина купил зверят в Чечне и планировал продать в казахстанский частный зоопарк.

"Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – уточняется в сообщении.

В мае редакция Zakon.kz представила обзор, каких экзотических животных содержат казахстанцы.

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Константин Вноровский
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