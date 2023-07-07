Ситуация в Украине: США поставят кассетные боеприпасы, в НАТО не определились, что предложить Украине

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Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского, страны НАТО на саммите в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, передает Zakon.kz.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совбеза категорически отверг обвинения Киева в применении иранских БПЛА в Украине.

Перспектив для переговоров по Украине пока не обнаруживается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что к осени ситуация должна поменяться и возможен диалог.

Также Песков отметил, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского, "интересно узнать, о чем будет вестись речь".

Украина и Словакия подписали контракт на совместное производство 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

США при выборе кассетных боеприпасов для Украины будут ориентироваться на снаряды с низким коэффициентом не срабатывающих бомб, заверили в Пентагоне.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что их страна не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы в соответствии с конвенцией о недопустимости их использования и распространения.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.

Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Policy призвал страны НАТО "сделать сильный шаг к будущему членству Украины" и четко указать, когда они будут готовы пригласить страну в альянс.

Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг.

НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, чем возможные риски, считает колумнист американского издания Foreign Affairs.

Страны НАТО до сих пор не договорились, что предложить Украине на саммите альянса в Вильнюсе, пишет Washington Post.

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