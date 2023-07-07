Ситуация в Украине: США поставят кассетные боеприпасы, в НАТО не определились, что предложить Украине
Фото: Instagram/jensstoltenberg
Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского, страны НАТО на саммите в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, передает Zakon.kz.
- Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совбеза категорически отверг обвинения Киева в применении иранских БПЛА в Украине.
- Перспектив для переговоров по Украине пока не обнаруживается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что к осени ситуация должна поменяться и возможен диалог.
- Также Песков отметил, что Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского, "интересно узнать, о чем будет вестись речь".
- Украина и Словакия подписали контракт на совместное производство 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- США при выборе кассетных боеприпасов для Украины будут ориентироваться на снаряды с низким коэффициентом не срабатывающих бомб, заверили в Пентагоне.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что их страна не станет поставлять Украине кассетные боеприпасы в соответствии с конвенцией о недопустимости их использования и распространения.
- Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.
- Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Policy призвал страны НАТО "сделать сильный шаг к будущему членству Украины" и четко указать, когда они будут готовы пригласить страну в альянс.
- Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг.
- НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, чем возможные риски, считает колумнист американского издания Foreign Affairs.
- Страны НАТО до сих пор не договорились, что предложить Украине на саммите альянса в Вильнюсе, пишет Washington Post.
- Минцифры РФ представило военным свое предложение об использовании "золотого" диапазона для развития сети связи стандарта 5G — сообщил глава министерства Максут Шадаев.
- Вагнеровцы пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи Могилевской области Беларуси, сообщил помощник министра обороны республики генерал-майор Леонид Касинский.
- У стран, устраивающих сложности для РФ, ничего не получалось, ничего и не получится, отметил в своем выступлении президент России Владимир Путин.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ