Невролог предостерег от употребления коктейлей со льдом в жару

Специалист рассказал, как можно облегчить состояние в жаркую погоду и предостерег от коктейлей со льдом, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета профессор Алексей Данилов в интервью kp.ru заметил, чтобы помочь организму справиться с тепловым стрессом, нужно увеличить примерно на пол-литра суточный объем употребляемой воды.

В жару особенно тяжело приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому важно следить за тем, что и в каких объемах попадает в организм в такую погоду.

Специалист рекомендовал при высоких температурах воздуха воздерживаться от напитков со льдом, отдавая предпочтение прохладной воде или зеленому чаю комнатной температуры.

"Лед в жару приятен во рту, вы почувствуете временное облегчение. Но затем у многих людей появляется ощущение слабости, усталости. Потому что ледяной напиток вызывает спазм в желудке, приводящий к нарушению работы вегетативной нервной системы", - предупредил врач.

По мнению Данилова, лучше всего помогает оставаться бодрым контрастный душ. Если возможности полноценно охладиться нет, врач советует умыть лицо прохладной водой, намочить руки до локтей и приложить к шее влажный платок или полотенце. Взбодриться также можно, выполняя легкие физические упражнения на нижнюю часть тела. Данилов объяснил, что приседания и махи ногами улучшают кровообращение и придают сил. При этом он предостерег от нагрузок, если у человека появляются признаки теплового удара - учащенное сердцебиение, нервозность, начинает темнеть в глазах. В этих случаях невролог посоветовал прилечь и приложить к голове охлаждающий компресс.

