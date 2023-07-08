Из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области погибла девушка
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
В ДТП в Жетысуской области погибла девушка. В полиции считают, что причиной аварии стала разгерметизация колеса, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла на 192 км трассы Алматы-Оскемен. Двадцатилетний водитель BMW, не справился с рулевым управлением, и машина перевернулась.
Водителя и пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу села Сарыозек.
"На месте ДТП погибла двадцатилетняя девушка. Предположительно, дорожная авария произошла из-за неудовлетворительного техсостояния автомашины. Из-за разгерметизации колесо вырвало от остова автомашины". Пресс-служба ДП Жетысуской области
Ранее стало известно, что в ДТП в Актюбинской области погибли четыре человека.
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