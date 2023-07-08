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Беларусь передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

Беларусь передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС Фото: mfa.gov.by
Белорусская сторона передала бразильской ноту, подтверждающую намерение стать членом объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Беларусью. В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС", - говорится в сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Нота была вручена белорусским дипломатом Сергеем Лукашевичем в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Беларусью.

Посол и замминистра обсудили укрепление сотрудничества между Беларусью и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии, отметив готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами.

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Беларусь Бразилия
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