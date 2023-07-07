Этнокультурные объединения ЗКО изучили современные технологии коммуникаций

В Доме дружбы АНК ЗКО по инициативе Министерства информации и общественного развития РК прошел семинар-тренинг на тему "Современные технологии коммуникаций в этнокультурной среде", сообщает Zakon.kz.

Для этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана очень важны коммуникации, так они проводят свою работу, тесно взаимодействуя с населением. Спикеры из городов Алматы и Актобе познакомили западноказахстанских общественников с современными методами коммуникаций, взаимодействию с населением, грамотному и правильному представлению их деятельности в социальных сетях и т.д. На семинар-тренинг приехали представители всех структурных подразделений АНК из Алматы, Актобе, Кызылорды, Туркестана, Шымкента, Атырау.

"Сегодня на информационном поле показывается деятельность всех сфер общества. Поэтому наши сотрудники при подаче материалов на тему межэтнических отношений, общественного согласия и единства, должны уметь выстраивать правильные коммуникации информационного ориентирования, постоянно повышая свою квалификацию, чтобы эффективнее и качественнее подавать информацию", – сказал руководитель КГУ "Қоғамдық келiсiм" управления общественного развития ЗКО Медхат Камбетов.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО





Журналист и лектор Актюбинского филиала Академии государственного управления при Президенте РК, автор курса по ораторскому искусству "Говори дорого" Салтанат Онгар провела для участников семинара мастер-класс по ораторскому искусству.



"Человек, выступающий на различного рода мероприятиях, работающий в обществе, с народом, должен уметь говорить красиво, грамотно, интересно. На своих лекциях про этнокультуру, этнокоммуникацию я учу слушателей искусству слова, разъясняю суть ораторских техник, правильного владения вниманием аудитории. Представителям Ассамблеи народа Казахстана это важно, помогает в воспитании будущего поколения, в умении грамотно преподносить свою культуру, язык, обычаи и традиции", – отметила Салтанат Онгар.

Лектор-тренер, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев рассказал о разработке эффективных стратегий и тактик коммуникаций в этнокультурной среде, специфических особенностях коммуникаций и о развитии навыков лидерства и управления командой. Участники семинара обменялись опытом своей работы, задали интересующие вопросы спикерам по современным технологиям коммуникаций, по работе в сфере межнациональных отношений, решению актуальных проблем общества и своевременному информированию результатов работы.