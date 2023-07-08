Невролог рассказала о причинах появления мушек перед глазами

Специалист объяснила, что существует несколько причин мушек перед глазами, сообщает Zakon.kz.

Врач-невролог Галина Чудинская в интервью "Газета.Ru" рассказала, что частая причина такого явления - высокое или низкое артериальное давление, это требует обращения к специалисту.

"Частая причина появления мушек перед глазами – высокое либо низкое артериальное давление, что требует обращения к специалисту для подбора лечения", - констатировала невролог.

Кроме того, они могут появляться из-за поражения сосудов системы зрения – ретинопатии. Помимо этого, человек в ее случае может ощущать потерю четкости в зрении, видеть в поле зрения крупные пятна. Чудинская отметила, что риск развития ретинопатии существенно возрастает после 50 лет, а прогрессирование патологии способно привести к потере зрения.



Также появление мушек перед глазами может быть связано с воспалением сосудистых оболочек (хориодитов), сетчатки глаза (ретинита) или обеих структур сразу (хориоретинита).

"Параллельно пациент, скорее всего, будет отмечать фотопсию — вспышки света. Часто снижается четкость зрения, страдает видимость в темноте. Инфекционные заболевания в запущенных случаях способны вызывать слепоту", - предупредила врач.

Отслойки стекловидного тела и сетчатки вызывают также появление искр, вспышек и сопровождаются снижением остроты зрения и ощущением тумана в глазах. В таком случае обязательно обращение к специалисту. Риски отслоения велики у людей с близорукостью.

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