В трех городах Казахстана в субботу прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Фото: pixabay
По прогнозу синоптиков, в субботу 8 июля в Актобе, ночью в Астане и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на 8 июля. Как выяснилось, на большей части республики сохранится дождливая погода.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ