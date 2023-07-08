В трех городах Казахстана в субботу прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

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По прогнозу синоптиков, в субботу 8 июля в Актобе, ночью в Астане и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

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