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В трех городах Казахстана в субботу прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В трех городах Казахстана в субботу прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По прогнозу синоптиков, в субботу 8 июля в Актобе, ночью в Астане и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на 8 июля. Как выяснилось, на большей части республики сохранится дождливая погода.

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