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Трамп снова пообещал остановить конфликт в Украине

Трамп снова пообещал остановить конфликт на Украине Фото: скриншот с видео
Во время митинга в штате Айова экс-президент США Дональд Трамп пообещал остановить украинский конфликт, если победит на выборах, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости, Трамп заявил, что добьется разрешения конфликта "еще до того, как я прибуду в Овальный офис, сразу после победы на выборах".

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что не занимает ничьей стороны в данной ситуации. Политик убежден, что счет пострадавших в данном конфликте уже идет на миллионы.

"Я хочу, чтобы люди перестали погибать", - резюмировал Трамп.

Ранее Трамп уже заявлял, что смог бы урегулировать ситуацию в Украине за 24 часа. Он также уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.

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Ситуация в Украине Трамп Дональд
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