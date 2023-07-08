Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог рассказала, как можно похудеть на семечках

Диетолог рассказала, как можно похудеть на семечках Фото: pixabay
Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала какой продукт ускоряет похудение и отодвигает старость. Неожиданно, но это оказались семена подсолнечника, сообщает Zakon.kz

Как пишет издание "Кубанские новости", специалист пояснила, что если ежедневно съедать по 100 гр нежареных семян подсолнечника, то можно за один месяц похудеть на 2-3 кг — эффект будет достигнут за счет насыщения: поскольку в продукте много натуральных жиров, а также холестерина, после употребления семечек, как правило, нет чувства голода и желания съесть еще чего-то жирного и питательного.

По словам доктора, в семенах подсолнечника есть белки, жиры, витамины. Благодаря такому хорошему составу, семечки уменьшают воспалительные процессы, подавляют рост грибков на коже, стабилизируют работу органов ЖКТ и ускоряют заживление ран и трещин на коже. Также семена подсолнечника в пророщенном виде помогают наладить выработку желчи и уменьшают кислотность в желудке, отметила доктор, ссылаясь на исследование ученых из Канады.

Читайте также

В трех городах Казахстана в субботу прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Невролог рассказала о причинах появления мушек перед глазами

Невролог предостерег от употребления коктейлей со льдом в жару

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
парк
В Астане открыли новый парк аттракционов
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 июля
В Алматы вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте
В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления