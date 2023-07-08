Диетолог рассказала, как можно похудеть на семечках

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала какой продукт ускоряет похудение и отодвигает старость. Неожиданно, но это оказались семена подсолнечника, сообщает Zakon.kz

Как пишет издание "Кубанские новости", специалист пояснила, что если ежедневно съедать по 100 гр нежареных семян подсолнечника, то можно за один месяц похудеть на 2-3 кг — эффект будет достигнут за счет насыщения: поскольку в продукте много натуральных жиров, а также холестерина, после употребления семечек, как правило, нет чувства голода и желания съесть еще чего-то жирного и питательного.

По словам доктора, в семенах подсолнечника есть белки, жиры, витамины. Благодаря такому хорошему составу, семечки уменьшают воспалительные процессы, подавляют рост грибков на коже, стабилизируют работу органов ЖКТ и ускоряют заживление ран и трещин на коже. Также семена подсолнечника в пророщенном виде помогают наладить выработку желчи и уменьшают кислотность в желудке, отметила доктор, ссылаясь на исследование ученых из Канады.