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Финские фермеры пожаловались на украинских беженцев

Финские фермеры пожаловались на украинских беженцев Фото: pixabay
В Финляндии украинские беженцы отказываются работать из-за опасений лишиться соцпособий, сообщает Zakon.kz

По информации телерадиокомпания Yle беженцы отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в городах Финляндии.

Как отмечается украинцы, возможно, и работали в Финляндии в предыдущие годы, но сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять на получение денег.

Как отметила депутат Миа Лайхо работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособие. Политик призвала скорее принять соответствующие государственные решения для урегулирования данного вопроса.

По информации Миграционной службы Финляндии, после начала спецоперации более 58 тысяч украинцев подали заявления о предоставлении временного убежища в стране.

Ранее сообщалось, что на украинских беженцев жаловались в Польше, во Франции, а в Германии после очередной волны мигрантов вышли на улицы с протестами против беженцев.

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