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Байден опять опростоволосился, перепутав Россию с Украиной

Байден опять опростоволосился, перепутав Россию с Украиной Фото: скриншот с видео
Американский лидер Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов о вступлении в НАТО оговорился, перепутав Россию и Украину, сообщает Zakon.kz

В интервью CNN Байден заявил, что Вашингтон должен предложить России путь для достижения соответствия требованиям альянса.

"Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО"президент США

Как сообщали ранее, Джо Байден за время своего президентского срока неоднократно допускал ошибки, оговаривался и путался в ходе публичных заявлений. Например, в конце июня во время общения с журналистами он заявил, что Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".

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