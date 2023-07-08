Кому астрологи предвещают череду провалов и неудач в середине лета

По прогнозу астролога Павла Глобы, Тельцам во второй месяц лета будет страшно не везти, сообщает Zakon.kz.

У Тельцов возникнут проблемы на работе, которые могут привести к позорному увольнению.

Также звезды обещают Тельцам проблемы со здоровьем и трудности в личной жизни — не исключена даже потеря второй половинки.

Чтобы минимизировать неудачи в июле, Тельцам следует проявить решимость, заинтересованность собственной жизнью и перестать плыть по течению.

Ранее другой астролог Тамара Глоба отмечала, что Тельцам судьба уготовила период удачи и везения на все лето.