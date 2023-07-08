Кому астрологи предвещают череду провалов и неудач в середине лета
Фото: pixabay
По прогнозу астролога Павла Глобы, Тельцам во второй месяц лета будет страшно не везти, сообщает Zakon.kz.
У Тельцов возникнут проблемы на работе, которые могут привести к позорному увольнению.
Также звезды обещают Тельцам проблемы со здоровьем и трудности в личной жизни — не исключена даже потеря второй половинки.
Чтобы минимизировать неудачи в июле, Тельцам следует проявить решимость, заинтересованность собственной жизнью и перестать плыть по течению.
Ранее другой астролог Тамара Глоба отмечала, что Тельцам судьба уготовила период удачи и везения на все лето.
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