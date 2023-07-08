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Львят и тигрят пытались незаконно ввезти в Казахстан из России

львята Фото: freepik
Четырех маленьких хищников в двух переносках обнаружили на заднем сидении легковушки на пункте пропска "Караузек". Вывезти их пытался 60-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Задержанный пересекая границу с животными не имел необходимых документов и надеялся просто на удачу. Мужчина не подозревал, что его живой груз защищен конвенцией СИТЕС, так как находится под угрозой исчезновения, пишет Telegram-канал Mash.

 Со слов задержанного, зверей он купил в Чечне и хотел продать в частный зоопарк в Казахстане. Данная   сделка теперь грозит ему реальным тюремным сроком.

тигрята

Фото: Telegram/breakingmash

львята

Фото: Telegram/breakingmash

тигренок

Фото: Telegram/breakingmash

Ранее сообщалось, двух львят алматинец держал в подсобке. После вызволения животных из плена их поместили в зоопарк Алматы.

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