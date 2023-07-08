Львят и тигрят пытались незаконно ввезти в Казахстан из России

Четырех маленьких хищников в двух переносках обнаружили на заднем сидении легковушки на пункте пропска "Караузек". Вывезти их пытался 60-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Задержанный пересекая границу с животными не имел необходимых документов и надеялся просто на удачу. Мужчина не подозревал, что его живой груз защищен конвенцией СИТЕС, так как находится под угрозой исчезновения, пишет Telegram-канал Mash.

Со слов задержанного, зверей он купил в Чечне и хотел продать в частный зоопарк в Казахстане. Данная сделка теперь грозит ему реальным тюремным сроком.

Фото: Telegram/breakingmash





Фото: Telegram/breakingmash

Фото: Telegram/breakingmash

Ранее сообщалось, двух львят алматинец держал в подсобке. После вызволения животных из плена их поместили в зоопарк Алматы.