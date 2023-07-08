В Германии мужчина отсидел 13 лет по ложному обвинению

Мужчину, который провел 13 лет в тюрьме в Германии за смерть пожилой женщины, оправдали в ходе повторного судебного разбирательства, которое установило, что предполагаемая жертва убийства погибла в результате несчастного случая, сообщает Zakon.kz.

63-летний Манфред Гендицки был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению в 2010 году мюнхенским судом. Тогда судьи постановили, что он ударил 87-летнюю женщину по голове в октябре 2008 года после ссоры в ее квартире в престижном баварском прибрежном городке Роттах-Эгерн, а затем утопил ее в ванне.

Гендицкий, который работал смотрителем в комплексе, где жила женщина, всегда настаивал на своей невиновности и безуспешно обжаловал первоначальный приговор. Федеральный суд назначил повторное судебное разбирательство, в результате которого в 2012 году он снова был осужден.

Объявляя приговор в Мюнхенском государственном суде в пятницу, председательствующая судья Элизабет Эрл сказала Гендицки: "Вы услышали слова, которых ждали почти 14 лет". Она сказала, что ему придется компенсировать время, которое он ошибочно провел в тюрьме.

Суд заявил, что предполагает, что женщина погибла в результате несчастного случая. Выслушав экспертов на повторном суде, они заявили, что это "не просто возможно, а вероятно" и что признаков убийства нет.

Судьи установили, что женщина, вероятно, упала в ванну, когда пыталась постирать белье или принять ванну для ног, но не смогла освободиться — возможно, потому, что была без сознания и утонула.

Неправомерно заключенные в тюрьму имеют право на компенсацию в размере 75 евро за каждый день содержания под стражей. В случае с Гендицки это составит 368 400 евро (около 178 млн тенге). Также мужчина праве потребовать компенсацию за потерю заработка.