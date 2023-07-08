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В Бангкоке проходит Генеральная ассамблея ОСА

флаг ОСА Фото: olympic.kz
В Бангкоке, Таиланд, проходит 42-я Генеральная ассамблея Олимпийского Совета Азии (АНОК), сообщает Zakon.kz.

В ходе работы Генеральной ассамблеи ОСА лидеры 45 НОК, а также представители ОСА и Международного Олимпийского Комитета (МОК) рассмотрят такие актуальные вопросы Олимпийского движения Азии, как деятельность ОСА на благо олимпийского движения, а также проекты ОСА.

Одним из главных вопросов повестки дня являются выборы президента ОСА и членов Исполнительного комитета ОСА.

Также участникам будут представлены отчеты о ходе подготовки Организационных комитетов летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 и Игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам Бангкок-2021, которые пройдут в этом году.

Делегацию Казахстана на Генеральной ассамблее ОСА представляет Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (NOC Kazakhstan).

Олимпийский Совет Азии – одна из пяти континентальных ассоциаций национальных олимпийских комитетов, признанных Международным Олимпийским Комитетом (МОК), руководящий орган олимпийского движения в странах Азии, который в настоящее время объединяет 45 государств. Организация координирует и управляет олимпийским движением в странах-членах ОСА, регулярно проводит летние и зимние Азиатские игры, Игры по пляжным видам спорта и Игры в закрытых помещениях. ОСА не только оказывает содействие в проведении Азиатских и региональных Игр, а также международных соревнований, но и является уполномоченным органом в разрешении проблем и споров, которые могут возникнуть у ее членов и соответствующих сторон. Штаб-квартира ОСА находится в Кувейте.

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