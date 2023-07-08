Сегодня в Конаеве на базе отдыха Heaven club стартовал международный заплыв на открытой воде "Oceanman Kazakhstan-2023". Соревнования организованы в честь 25-летия Астаны.

Среди почетных гостей на торжественной церемонии открытия присутствовали: аким Алматинской области Марат Султангазиев, руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыт Тенизбаев, чемпион Олимпийских игр по плаванию в Рио-де-Жанейро Дмитрий Баландин, а также организаторы соревнований. Они поздравили всех участников с большим спортивным праздником и пожелали им удачных стартов и достойных побед.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что Oceanman ежегодно проходит в самых красивых природных местах мира. Копилку знаменитых открытых водоемов, где ранее проводились старты, пополнило и Капчагайское водохранилище.

"Уважаемые любители спорта! Дорогие участники! От всей души поздравляю с 25-летием нашей столицы, ставшим в стране знаменательным праздником!" Марат Султангазиев

Аким отметил, что спортивное мероприятие проходит в городе второй год подряд.

"Уже второй год подряд в нашей области проходит это массовое спортивное мероприятие. Первый старт Oceanman Kazakhstan, прошедший в июле 2022 года, стал одним из ключевых событий отечественного плавательного сезона. К нему проявили интерес спортсмены и любители из 10 стран мира. По числу зарегистрированных участников "Oceanman Kazakhstan-2022" стал самым массовым стартом глобальной серии за последние три года. В заплывах по четырем видам участвовали 1200 спортсменов из 10 государств. А вместе с болельщиками в дни стартов на берегу Капчагайского водохранилища собралось в прошлом году рекордное количество – более 3000 человек. В этом году число участников увеличилось почти до 1500 человек. Думаю, что именно такие масштабные мероприятия помогут в будущем подготовить и воспитать спортсменов высокого класса, а также послужат дополнительным импульсом развитию туризма и спорта как в нашей области, так и в Казахстане. Желаю вам крепкого здоровья и победных выступлений, только побед в предстоящих соревнованиях", – сказал аким Алматинской области Марат Султангазиев.

В этом году расширилась и география участвующих стран. В международном заплыве принимают участие пловцы в восьми категориях – от 7 до 70 лет и старше – из более чем 20 стран мира: Россия, Кыргызстан, Италия, Узбекистан, Соединенные Штаты Америки (США), Испания, Грузия, Израиль, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Колумбия, Германия, Саудовская Аравия, Украина, Пакистан, Катар, Румыния, Таиланд, Казахстан.

Фото: акимат Алматинской области

Oceanman – это несколько стартов в разных точках мира ежегодно, объединенных в чемпионат. Свое начало это состязание берет с 2015 года в Испании, с тех пор старты на открытой воде проходили в красивейших уголках планеты – в Италии, Малайзии, Мексике, Турции, России, Греции, Франции, Украине, Швейцарии, Таиланде, Кипре и Колумбии. Таким образом, Oceanman похож на кругосветное путешествие.

"Такие спортивные события привлекают в нашу страну огромное количество туристов. Это здорово! Примечательно, что участие в этом заплыве могут принять любители и профессионалы совершенно разных возрастных категорий – от самых маленьких до ветеранов спорта. Для взрослых и опытных это очередная проверка на выносливость. А юным участникам эти соревнования открывают дорогу в большой и удивительный мир спорта. Планирую в следующем году присоединиться к участникам", – сказал Дмитрий Баландин – чемпион Олимпийских игр по плаванию в Рио-де-Жанейро.

В первый соревновательный день из-за погодных условий был отменен один из этапов – "OCEANMAN 10 км". Зато заплыв "HALF OCEANMAN 5 км" стал самым массовым. В нем приняли участие более 750 человек. Эти соревнования вдохновляют и объединяют спортсменов, не мыслящих своей жизни без преодоления километров водного пространства.

Фото: акимат Алматинской области

"Это, конечно, классное мероприятие. Спасибо его организаторам. Я уже многие годы занимаюсь плаванием, в том числе и на открытой воде. Я приехал специально, чтобы участвовать в этом массовом международном заплыве. Это круто! Такие соревнования очень полезны для здоровья. Нужно, чтобы их в нашей стране проводилось как можно больше", – сказал Айбек Тлешев участник соревнований (Алматы).

9 июля состоятся этапы "SPRINT 1,5 км" и "OCEANKIDS 800 м".

Организаторы соревнований: Министерство культуры и спорта РК, акимат Алматинской области, Управление физической культуры и спорта Алматинской области, Алматинский областной центр проведения спортивно-массовых мероприятий, ОО "OCEANMAN KAZAKHSTAN", национальная компания "Kazakh Tourism".