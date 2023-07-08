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Двух серферов спасли в Каспийском море

серфер, спасатели Фото: pixabay
На побережье Каспийского моря, в районе города Форт-Шевченко спасли двух серферов, сообщает Zakon.kz

Граждане 1992 и 1994 годов рождения вышли в открытое море на серфинг доске. Спустя некоторое время погода резко ухудшилась и серферов унесло течением от берега на расстояние более 800 метров.

В МЧС также отметили, что серферы были без спасательных жилетов.

Ранее сообщалось, что спасателям района Алтай в ВКО поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха два человека отплыли на лодке по Бухтарминскому водохранилищу и не выходят на связь.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили потерявшихся на противоположном берегу в заливе. Лодку с людьми транспортировали до базы отдыха, в медицинской помощи они не нуждались.

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