Железнодорожная авария в Индии: задержаны трое подозреваемых

В Индии задержали троих подозреваемых в ходе расследования одной из крупнейших железнодорожных аварий страны, сообщает Zakon.kz.

Все задержанные – сотрудники департамента индийских железных дорог. Они подозреваются в непредумышленном убийстве и уничтожении улик.

Расследование началось после гибели 275 человек в результате аварии с участием двух пассажирских поездов и товарного поезда в восточном штате Одиша 2 июня, сообщает CNN.

Следователи считают, что действия подозреваемых не отвечали требованиям безопасности при инспекции систем. Также расследование показало, что трагедии можно было избежать, если бы задержанные должным образом выполняли свои обязанности. В Центральном бюро расследований полагают, что подозреваемые знали, к чему могут привести их действия.

Различные правительственные деятели Индии обещали привлечь к ответственности всех, кто окажется виновным в катастрофе.

"Мы не можем вернуть тех, кого потеряли, но правительство рядом с семьями погибших и разделяет их горе. Этот инцидент очень серьезен для правительства. Тот, кто будет признан виновным, будет сурово наказан", – сказал премьер-министр Индии Наренда Моди.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнав ранее заявлял, что авария произошла из-за изменения электронной блокировки и что расследование покажет, кто несет ответственность за это.

2 июня восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в индийском штате Одиша.