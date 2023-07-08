Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Железнодорожная авария в Индии: задержаны трое подозреваемых

Индия, поезд, столкновение Фото: indianexpress.com
В Индии задержали троих подозреваемых в ходе расследования одной из крупнейших железнодорожных аварий страны, сообщает Zakon.kz.

Все задержанные – сотрудники департамента индийских железных дорог. Они подозреваются в непредумышленном убийстве и уничтожении улик.

Расследование началось после гибели 275 человек в результате аварии с участием двух пассажирских поездов и товарного поезда в восточном штате Одиша 2 июня, сообщает CNN.

Следователи считают, что действия подозреваемых не отвечали требованиям безопасности при инспекции систем. Также расследование показало, что трагедии можно было избежать, если бы задержанные должным образом выполняли свои обязанности. В Центральном бюро расследований полагают, что подозреваемые знали, к чему могут привести их действия.

Различные правительственные деятели Индии обещали привлечь к ответственности всех, кто окажется виновным в катастрофе.

"Мы не можем вернуть тех, кого потеряли, но правительство рядом с семьями погибших и разделяет их горе. Этот инцидент очень серьезен для правительства. Тот, кто будет признан виновным, будет сурово наказан", – сказал премьер-министр Индии Наренда Моди.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнав ранее заявлял, что авария произошла из-за изменения электронной блокировки и что расследование покажет, кто несет ответственность за это.

2 июня восемь вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов после столкновения состава с товарным поездом в индийском штате Одиша.

Читайте также

В Восточно-казахстанской области ликвидирован горный пожар

В Улытауской области горит 2 тыс. гектаров травы

Двух серферов спасли в Каспийском море

Николай Ежелев
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Германии
Кому астрологи предвещают череду провалов и неудач в середине лета
Кому астрологи предвещают череду провалов и неудач в середине лета
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 июля
Администрация ТД объяснила, почему на людей упала крыша
Администрация ТД в Павлодаре объяснила, почему на людей упала крыша
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления