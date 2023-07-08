Какие улицы отремонтируют в Алматы до осени

В Алматы до осени будут проводиться масштабные дорожно-ремонтные работы. Акимат опубликовал список улиц, которые под них подпадут, сообщает Zakon.kz.

Сводная таблица проектов по ремонту дорог в городе Алматы

Проспект Аль-Фараби от Достык до Торайгырова. Средний ремонт, протяженность 9,3 км.

Завершен средний ремонт на съезды ТР на Розыбакиева, рихтовка бордюров, уложен асфальт от Рыскулбекова до Жарокова (ремонт завершен, движение открыто). Работы ведутся участками. Полное окончание работ – 31 августа 2023 г.

Мост через реку Есентай на проспекте Аль-Фараби. Реконструкция, протяженность не указана.

Срок завершения – 31 августа 2023 года.

Проспект Абая от Достык до Тлендиева. Средний ремонт, протяженность 7,3 км.

Завершены ремонтные работы на участке от проспекта Достык до улицы Назарбаева (ремонт завершен, движение открыто). Работы ведутся участками. Срок завершения – 31 августа.

Пр. Сейфуллина от Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1. Вид работ не указан, протяженность 5,7 км.



Завершены ремонтные работы на участке от проспекта Достык до улицы Назарбаева (ремонт завершен, движение открыто). Работы ведутся участками. Срок завершения – 31 августа.

Работы по обустройству тротуара, без перекрытий улиц.

Сейфуллина от Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1 (5,7 км);

Кастеева от Кошкунова до Толе би (1,3 км);



Тулебаева от Курмангазы до Маметовой (2 км);

Пушкина от Шевченко до Кабанбай батыра (0,3 км);

Мкр.Жасканат (9 км);

Папанина от Рыскулова до Хмельницкого (3 км);

Вахтангова от Жандосова до переулка Лебедева (0,8 км);

Тургут озала от Сатпаева до Тлендиева (1,3 км);

Манаса от Сатпаева до Жамбыла (1 км);

Байзакова от Тимирязева до Райымбека (3,6 км).

Планируемый срок завершения работ – 20 августа. Работы ведутся участками.

Несколько улиц в городе будут перекрыты в период с 8 по 13 июля.

