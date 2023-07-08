Асфальт по новым технологиям: как акимат Алматы борется с колеями и трещинами на дорогах

Когда на дорогах ямы и сколы, горожане привыкли ругать акимат Алматы за такие дороги. И чтобы такой критики в будущем не было, в этом году власти города решили попробовать при ремонте дорог новые технологии, которые смогут сделать их лучше и прочнее.

По словам Музафара Холикова, президента компании UneedUs Group, из года в год на дороги города увеличиваются нагрузки от растущего количества автомашин и пассажирского транспорта, поэтому уже нельзя строить и реконструировать их по старым методам.



"Одной из новых технологий является улучшение качественных показателей основного компонента асфальтобетонного покрытия – битума – за счет применения полимеров. Это позволит уменьшить количество ям и колей на автодорогах и увеличить межремонтный период. Применение полимеров в составе асфальтобетонного покрытия широко распространено за рубежом", - отмечает Холиков.

Фото: акимат Алматы

Но он убежден, что не только новые технологии и материалы нужны для улучшения качества нового покрытия автодороги. Также необходимо соблюдать и существующие правила укладки и ухода за свежеуложенным асфальтом.

"Когда речь идет о цементобетоных дорогах, то все понимают, что после заливки бетона необходимо несколько суток, чтобы он набрал определенную прочность и не разрушился. Движение по таким дорогам открывают, как правило, через 28 суток. Похожая ситуация и с асфальтобетонным покрытием на дорогах – нужна выдержка, хоть и не такая длительная. После укладки необходимо, чтобы он остыл в течение 24-48 часов и набрал свою прочность. В противном случае, если сразу открыть движение автомашин по свежеуложенному покрытию, внутри асфальтобетона произойдут сдвиги его щебеночного каркаса и нарушатся его прочностные характеристики, которые были достигнуты путем уплотнения дорожными катками. Это приведет в дальнейшем к образованию на поверхности автодороги большого количества ям и трещин", – подчеркивает эксперт.

В связи с этим дорожные строители вынуждены перекрывать движение минимум на сутки. И владельцы автомашин должны с пониманием отнестись к этому, потому что это необходимая мера, чтобы дороги города служили дольше, и алматинцы не ругали акимат города за их качество.

Фото: акимат Алматы

Напомним, что в 2023 году Управление городской мобильности г. Алматы планирует произвести средний ремонт дорожного покрытия с применением полимеров на 230 улицах протяженностью 200 км, в том числе на 15 магистральных улицах города – Аль-Фараби, Тлендиева, Байзакова, Абая, Тургут Озала, Саина, Толе би, Шаляпина, Манаса, Калдаякова, Курмангазы, Жумалиева, Шагабутдинова, Досмухамедова, Туркебаева. Полимеры позволят увеличить устойчивость к образованию колеи и трещин, вымыванию битума, а также увеличит срок эксплуатации дорожного покрытия, его прочность и морозостойкость.